Mezzi pubblici la domenica: "Dall'Amat ai vigili, nessuno è in grado di dare informazioni ai cittadini"

E' normale per un cittadino che domenica mattina va a lavoro e per causa forza maggiore deve usare i mezzi non avere informazioni dagli enti preposti?. Sull'app dell'Amat nessuna comunicazione, al centralino non risponde nessuno. La cosa più agghiacciante che la polizia municipale non sapeva le alternative dei mezzi, non sapeva neanche quali erano le strade chiuse.

Palermo non è capace di ospitare queste manifestazioni perché a livello istituzionale non sa gestire la comunicazione. Siamo cittadini lasciati al loro destino…