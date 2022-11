Guadagna, metropolitana affollata e passeggeri come sardine: "E poi chiedono di usare i mezzi pubblici..."

Anche oggi la fermata della metropolitana della Guadagna era affollatissima di studenti e lavoratori. Il treno delle 7:16 si affaccia all'orizzonte e la gente esclama sbalordita "Oddio il treno piccolo". Ci si accalca alle porte del treno ME-040 nel tentativo di conquistare un accesso al treno. Dentro siamo tutti schiacciati come sardine, alla faccia dei minimi requisiti di sicurezza. Molti, anche pressando dall'esterno non riescono ad entrare. Molti vengono lasciati a terra, anche per oggi arriveranno in ritardo a scuola, al lavoro, a svolgere le faccende per cui si erano alzati presto.

Adesso basta. Si chiede di incrementare l'uso dei mezzi pubblici ma non si dimensionano per il flusso dei viaggiatori. Ogni mattina la stessa storia, ammassati sui treni, e quando il treno per quella corsa è il modello con meno posti molti restano a terra. Basta con la scusa del contratto di servizio per cui non si possono aumentare i treni. Un contratto di servizio si può modificare se si ha voglia di migliorare il servizio. Ormai molti si sono convinti ad usare il metrò per spostarsi ma in queste condizioni torneranno ad usare le auto.

Bisogna aumentare la frequenza delle corse, almeno nelle ore di punta. Bisogna incrementare le fermate, non è ammissibile che una fermata come quella di Torre Ciachea che copre la zona industriale e la città di Carini sia servita con un solo treno l'ora, quando ne passano uno ogni mezzora. Questo treno deve fermarsi sempre al fine di servire la zona di Carini con un servizio un po' più efficiente. Basta con i viaggiatori pressati nei treni, basta con i disservizi. Palermo ha bisogno di un sistema di trasporti pubblici efficiente.