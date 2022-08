"Mesi di buio e segnalazioni in una strada del centro storico: lettera aperta ad Amg Energia"

Vicolo del Secco, all'altezza civico 2, nel centro storico, è al buio. A causa di un lampione di illuminazione stradale spento. Ecco la lettera che ho scritto all'Amg: "Vi volevo segnalare che dopo MESI di telefonate e segnalazioni guasti anche ieri alle ore 09:57 del 07 08 2022 , la vostra collaboratrice, ha gentilmente preso in carico l'ennesima segnalazione, e alla mia richiesta di avere una PEC dove scrivervi, mi ha gentilmente risposto di cercarla sul sito, perchè questa informazione non mi era dovuta, in quanto "non era di sua competenza". Alla mia richiesta di capire quando avrei potuto richiamare mi ha risposto che loro non erano tenuti a sapere quando l'intervento si sarebbe materialmente eseguito, e mi ha ribadito sempre gentilmente "che non era di sua competenza". Scusate la domanda , ma se queste informazioni non le rilascia chi risponde al vostro nr. verde, di chi sarebbe la competenza? Mi piacerebbe avere riscontro a questa mail, e spero non mi rispondiate che da questa mail PEC none' di vostra competenza. Ad ogni modo sarà sicuramente di mia competenza utilizzare altri canali di sollecito al fine di far tornare la luce ad una strada pericolosamente al buio. Cordialmente".