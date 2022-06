Mercato Ballarò immerso nelle discariche: "La sporcizia offusca la bellezza"

Gallery











E' veramente stridente il contrasto fra la propaganda e la realtà, fra la Ballarò raccontata dai politici e quella vissuta dai residenti. Senza volere rinnegare il fascino del nostro antico mercato, un patrimonio indiscutibile della nostra Palermo, lasciano senza fiato le immagini della sporcizia e dello squallore che offuscano ogni bellezza.

Abbiamo vivo il ricordo della presentazione alla stampa del mercato risanato, dei capannoni disegnati da insigni architetti dati "in pasto" ai cittadini come se fosse realtà. Erano e sono solo chiacchiere. Le immagini non hanno bisogno di commenti, tutto trasuda sporcizia, abbandono, disordine.

Agli ingombranti, abbandonati lungo la recinzione di un nuovo capannone, si sommano le cassette di pesce gettate tra i rifiuti sotto il sole cocente, che regalano ai passanti, fra cui tanti turisti, una puzza nauseabonda che stordisce.

Tutto questo a ridosso della bellissima chiesa del Carmine, uno dei tesori di questo quartiere, che meriterebbe altre attenzioni, rispetto e cure, non solo chiacchiere. Dalla sporcizia non può rinascere un bel niente.

Associazione Comitati Civici Palermo - presidente Giovanni Moncada