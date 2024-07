Mercatino di Villa Tasca: "Ogni giovedì gli ambulanti lasciano lo schifo e la Rap pulisce 'Unni viri a soggira'"

Io e i miei fratelli abbiamo un appartamento in via Raffaele La Valle, nel quartiere Villa Tasca, una delle strade dove si svolge il mercatino del giovedì. Ogni settimana assistiamo puntualmente a scene apocalittiche. I venditori ambulanti lasciano per terra la qualsiasi: carta, plastica proveniente dalleconfezioni degli indumenti, scarti alimentari ecc...

Nella mia via ci sono due grandi bancarelle furgonate che vendono pesce: quando verso le 13,30 vanno via lasciano un vero schifo a terra, oltre alla puzza del pesce che lavano e rinfrescano col ghiaccio depositando a terra. Odori non gradevoli che col caldo si diffondono per tutta la strada e si sentono per giorni. Ci sono piccole aiuole sul marciapiede dove sono piantati degli alberelli che evidentemente a qualcuno degli ambulanti danno fastidio e così poi troviamo rami spezzati e lasciati sull'aiuola o addirittura sdradicati.

Gli operatori ecologici passano e puliscono come si dice a Palermo "Unni viri a soggira". Non sappiamo più a quale santo votarci per far finire questo schifo diventato degrado. Chi si occupa di questo settore nell'amministrazione comunale è pregato di intervenire, magari facendo una capatina il giovedì dopo le 13,30 .