Mercatino del martedì in viale Francia: impossibile l'accesso dei mezzi di soccorso

Come avviene da diversi anni, il martedì, è impossibile accedere in viale Francia-via dei Nebrodi a causa del mercatino rionale. Un mercatino da anni in modalità provvisoria in attesa che i lavori per la metro finissero.

I lavori sono già finiti, ma di spostare il mercatino non se ne parla. Intanto, come sempre, i mezzi di soccorso non possono accedere. Otre al caos che si viene a creare per la presenza in zona di diverse scuole, adesso che a giorni verrà aperto un altro collegamento con via Nenni, diventa impossibile mantenere il mercato in viale Francia.