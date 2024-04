Viale Francia e la civiltà dei mercatini rionali

Come ogni martedì noi residenti di viale Francia, oltre a subire la prigionia del lunedì sera e del martedì mattina (giorni in cui non abbiamo il diritto di usufruire dei nostri mezzi di locomozione pere entrare e uscire dalle nostre abitazioni), a fine mercato dobbiamo godere di questo scempio. Per inciso in barba anche alla sicurezza stradale visto che l'immondizia invade praticamente quasi l'intera carreggiata stradale.

Ringraziamo sempre in nostro sindaco Orlando... ops scusate volevo dire Lagalla, ma non avendo notato la differenza nella gestione dei mercatini ogni tanto mi dimentico che è cambiato. Ringrazio anche il nuovo comandante della polizia municipale e la solerzia dei suoi uomini nel fare le multe ai residenti che dimenticano di spostare la macchina per fare spazio al mercatino ma meno efficienti nel fare rispettare il regolamento comunale agli ambulanti.