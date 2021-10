Gallery



Oggi in via dei Nebrodi, come ogni martedì del resto, noi residenti godiamo di questo spettacolo. Tutto ciò lasciato sotto gli occhi "vigili" dei vigili urbani. Strano regolamento comunale il nostro, dove i mercatini rionali sono autorizzati ad andare via lasciando le strade in questo stato. Grazie Orlando.... tu si che lo sai fare il sindaco.