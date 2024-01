Zisa, a 5 giorni dal mercatino ancora rifiuti in piazzale degli Emiri

Gallery



Sono un abitante della Zisa, volevo segnalare che dopo il mercatino rionale di piazzale degli Emiri di venerdì scorso, a distanza di ben 5 giorni la situazione dei rifiuti lasciati dagli ambulanti è indecorosa per una città come Palermo che potrebbe avere una vocazione europea, per il patrimonio che immeritatamente possiede, ma pare ostenti solo inefficienza.

Non capisco perché non si riesca a regolare lo smaltimento dei rifiuti di fine mercato con gli stessi operatori commerciali, fornendo loro dei punti di raccolta itineranti dei rifiuti in modo da responsabilizzare chi vuole "guadagnarsi il pane" a lasciare i luoghi utilizzati puliti per come li ha trovati.

In tutte le città del Nord funziona così e gli operatori ecologici con la loro presenza e collaborazione garantiscono che ognuno segua le regole. Ho a volte l'impressione che gli abitanti di questa città non si rendano conto che così uccidiamo il futuro di quella che al tempo dei Florio era un gioiello europeo.