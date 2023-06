Falsomiele invasa dai gabbiani dopo il mercatino: "Quando arriverà la civiltà qui da noi?"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Possono essere solo le immagini o il video a descrivere il degrado, l'inciviltà, il rispetto dell'ambiente, l'ignoranza e mi fermo qui, delle persone incivili, di come trattano la propria città. Dal video si può notare che vengono lasciati escrementi di pesce, rifiuti di frutta di verdure e tante altre cose a terra. Io come altri cittadini di Palermo (e sono tanti) chiediamo all'amministrazione di prendere provvedimenti per creare spazi adeguati per il mercato, con distribuzione di cassonetti sacchi per immondizia affinché i mercatari e le persone civili possano usarli e chi non rispetta multarli, come fanno negli altri comuni d'Italia. Vogliamo cambiare, vogliamo equiparaci al Nord come civiltà? Iniziamo adesso.