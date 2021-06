Mercatini di via Jung, cassette e resti di frutta a terra: "Scene di ordinario degrado"

Gallery







Ecco via Ammiraglio Rizzo dopo la chiusura del mercatino rionale. E' lo stesso vergognoso spettacolo che si presenta in tutte le strade dove si svolgono i mercati, con assoluto disprezzo di ogni regola della civile convivenza. E' irrilevante il fatto che dopo la chiusura dei mercati intervengano gli addetti della Rap per ripulire il suolo pubblico, perché non deve essere consentito a nessuno di insozzare in modo così spudorato un bene comune. Ogni mercataro ha il dovere di tenere pulita la propria postazione e di conferire i propri rifiuti in appositi contenitori, così come è dovere di noi cittadini di utilizzare i cassonetti per la spazzatura.

Constatiamo abitualmente che tale comportamento viene tacitamente avallato dalla mancanza di controlli e di sanzioni, come se fosse una prassi consolidata e tollerata, mentre è offensiva e intollerabile per noi cittadini normalmente civili e contribuenti. Il personale della Rap viene distolto dal lavoro ordinario per affrontare quotidianamente queste pulizie straordinarie nei vari siti dove giornalmente si svolgono tali mercati. E' arrivato il momento di porre fine a questa barbara abitudine e di imporre il rispetto delle regole a tutti i cittadini, nessuno escluso. Associazione comitati civici Palermo.