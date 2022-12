Bancarelle, baci sotto il vischio e altro ancora: a Villafrati arrivano i Mercatini natalizi

Gallery







Vulgo Cultura Aps organizza i "Mercatini natalizi 2022". L’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 dicembre presso lo Spazio Ilaria Alpi sito in via Giardino a Villafrati. Orari del sabato: dalle 17.30 a mezzanotte; orari della domenica: dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 22. Durante l’evento sarà possibile visitare i mercatini natalizi e prendere parte ad altre attività. Sabato 17, alle 18, ci sarà una "Reunion dei folletti di Natale" in cui adulti e piccoli possono incontrarsi vestiti a tema natalizio. Domenica 18, alle ore 20, si esibirà il coro "Laudate Dominum". In più, durante la durata di tutto l’evento, ci saranno le postazioni per le foto natalizie, per il bacio sotto il vischio, per i giochi da tavolo e di carte, per il tiro a segno e tanto altro ancora.