Un progetto sul confine orientale e il Giorno della memoria, premiata la scuola Cavallari

Riconoscimento per la scuola Cavallari al concorso nazionale "Il confine orientale: storia e cultura-celebrazione del Giorno della memoria". Presso l'auditorium Testori di Milano si è svolta la premiazione dell'istituto di corso dei Mille che ha ricevuto una menzione per il progetto esecutivo "Per amor di patria" con la seguente motivazione: "Il lavoro rivela una particolare sensibilità alle vicende del confine nordorientale ed un particolare impegno delle docenti nel raccogliere i contributi dei singoli alunni in una presentazione organca e di facile fruizione".