Due ragazze si sposano e ringraziano Palermo: "Siamo sorprese, per strada abbiamo ricevuto auguri e complimenti"

Riceviamo e pubblichiamo

Ieri ci siamo sposate alle 11 alla Fonderia di Palermo. Siamo felici di poter condividere l'entusiasmo di aver vissuto una giornata per le strade di Palermo e dintorni in assoluta tranquillità ed aver ricevuto auguri e complimenti. Cosa che in un matrimonio che vede come protagonisti un uomo e una donna forse sarebbe stata quasi scontata ma nel nostro caso è stata una sorpresa, soprattutto per le strade di una terra considerata "indietro".

Sappiamo che la strada per i nostri diritti è ancora molto lunga ma siamo sicure che con amore e costanza si arriva sempre dove si desidera. Grazie Palermo!



Simona Rita Chifari