Capaci, un bagnante: "Abbiamo un bellissimo mare, ma la munnizza..."

Dalla spiaggia libera di Capaci. Carissimo sindaco del Comune di Capaci, ci vantiamo con tutto il mondo e con i turisti che arrivano, ci vantiamo della nostra terra, mare sole e cibo, e poi quello che presentiamo è una spiaggia indecente. E la cosa che mi fa ancora più rabbia è vedere la rassegnazione della gente che prende il il sole e fa giocare i bambini in questa discarica. Capisco che il cittadino in genere non è molto pulito né collaborativo, ma se si facesse una pulizia quotidiana potremmo avere le spiagge il sole e il mare tanto decantato. Sono indignato.