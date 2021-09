Quel che resta dei marciapiedi di via Leonardo da Vinci

Gallery

















Come si possono lasciare dei marciapiedi in queste condizioni di degrado e pericolosi per chi corre o passeggja con bambini? Si rischia di inciampare per le crepe che ci sono, e perfino un gancio ancora fissato. Un tempo, questi marciapiedi erano più curati, senza sterpaglie, vetri rotti per terra e adesso, si è aggiunta anche spazzatura..Questa è la situazione in via Leonardo da vVnci alta, dopo campo di calcio Ribolla/Schillaci, fino ad arrivare alla rotonda di viale Michelangelo.