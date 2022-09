Gallery



Avventurarsi a piedi per le strade di Bonagia è davvero pericoloso. Il marciapiede che dal civico 93 di viale Placido Rizzotto conduce alla via Rumore è praticamente... impraticabile ed occorre necessariamente spostarsi sulla sede stradale, rischiando di essere investiti. Perché gli alberi di viale Placido Rizzotto non vengono potati e perché i marciapiedi non vengono resi fruibili ai pedoni?