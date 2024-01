Marciapiedi distrutti e nessun intervento in viale Placido Rizzotto

Gallery















La settimana scorsa ho letto il vostro articolo relativo ai marciapiedi di via Libertà e, a quanto pare, verranno riparati. Ho segnalato ripetutamente, nel mese di giugno del 2021, alla terza circoscrizione i marciapiedi distrutti di viale Placido Rizzotto, allegando alle mail molte foto. Siamo nel 2024 e la situazione è notevolmente peggiorata, e fino ad oggi non si è visto nessuno. Siamo figlia di un Dio minore? Marciapiedi sollevati dagli alberi, in alcuni casi addirittura di quasi un metro, marciapiedi rotti, impraticabili e pieni di detriti ed erbacce...