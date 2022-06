In viale Placido Rizzotto gli alberi piantati molto tempo fa, con le loro radici hanno alzato i marciapiedi impedendo il passaggio di persone e passeggini. Si rischia di essere investiti da auto e moto. Nemmeno il servizio effettuato da Striscia la notizia è andato a buon fine... Inizia in tutto viale Placido Rizzotto e anche in via Damiano lLo Geco.