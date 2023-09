Sos dalla zona di via Belgio: "Marciapiedi impraticabili"

Buongiorno in via Biagio Pace (zona via Belgio) precisamente davanti e lungo il comune della 4^ circoscrizione sito in via Monte San Calogero i marciapiedi hanno erba alta 1 MT e i pedoni con i bambini che escono da scuola sono costretti a camminare per strada in mezzo alle macchine che passano perché i marciapiedi sono praticamente impraticabili. Dopo aver posteggiato è diffide anche uscire dall'auto perché l'erba è quasi ad altezza finestrino. Per favore fate qualcosa.. aiutate i bambini ad uscire dalla scuola e tornare a casa in sicurezza.