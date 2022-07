Via dell’Antilope, nel quartiere di Bonagia, terza circoscrizione. I marciapiedi sono impraticabili a causa di rifiuti abbandonati, erba alta, radici che causano il dissesto del marciapiede stesso. Segnalato più volte ma non vengono presi provvedimenti. La via in questione è piena di rifiuti ingombranti abbandonati illecitamente.