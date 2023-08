Via Torre di Mondello · Partanna-Mondello

Via Torre di Mondello · Partanna-Mondello

Ormai non è più possibile fare una passeggiata lungo il lungomare di Modello (ridotto ad un colabrodo dove si passa in fila indiana) perché si rischia di pestare una quantità assurda di borse. Non parliamo più di un paio di bancarelle ma una distesa di borse che ormai occupa abbondantemente più della metà del marciapiede senza nessuna vergogna.