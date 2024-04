Ieri, a Pasquetta, sono rimasto in città ma la passeggiata col mio cane in via Leonardo da Vinci è stata veramente piacevole. Ero in città e al tempo stesso ero in una trazzera di campagna. Ma in quale altra parte d'Italia puoi godere di questi servizi? Vieni a Palermo: città d'arte e cultura con marciapiedi immersi nella natura. Grazie Comune.