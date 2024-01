Via Giuseppe Giusti, 44

Libertà Via Giuseppe Giusti, 44

in

in

in

in

Tre grossi parti di marciapiede divelti e lasciati pericolosamente sul terreno calpestabile. Un vero pericolo per i pedoni.

Via Uditore, 12m · Uditore-Passo di Rigano

Via Uditore, 12m · Uditore-Passo di Rigano

Marciapiedi a pezzi in via Uditore: "Un pericolo per i pedoni"