"Via Camarda, marciapiedi costantemente impraticabile"

A pasqua il verde urbano era florido (vedi analoga segnalazione), l'amministrazione comunale non ha mai smesso di disinteressarsi al problema.... L'unica speranza è che la natura ci ripensi a trasformare il marciapiedi in una savana... Nel frattempo si rischia la vita e si continua a camminare in strada pure in curva. Eppure nei paraggi ogni tanto provvedono a far pulizia! Chissà, magari è un area verde protetta dal wwf!