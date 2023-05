Viale Strasburgo: un percorso a ostacoli e pieno di barriere architettoniche

Gallery





A Palermo il rispetto per chi ha problemi a deambulare, per le mamme con i passeggini o per chiunque vuole poter passeggiare tranquillamente sui marciapiedi è diventato impossibile. Tutti parlano di abbattimento delle barriere architettoniche e poi dopo anni ritroviamo del ferro vecchio, arrugginito e abbandonato e dopo continue richieste si trova ancora qui. Ci troviamo in viale Strasburgo.