Via Michele Titone, marciapiede pericoloso per i pedoni e inaccessibile per i portatori di handicap

Il marciapiede di via Michele Titone è pericoloso per i pedoni e inaccessibile per i portatori di handicap. Siamo in piena zona commerciale e residenziale, al confine con la splendida Villa di Napoli. Possibile che chi è deputato al lavoro di pulizia, diserbo e manutenzione non si accorga di quanto in evidenza?

Possibile tale inefficienza e menefreghismo? Qui il cittadino ha poche responsabilità, ora a chi si darà la colpa?