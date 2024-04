Marciapiede transennato in via Cirrincione: "Manca il corridoio pedonale obbligatorio per legge"

In via Cirrincione, zona Fiera del Mediterraneo, è stato transennato il marciapiede per costituire un cantiere per dei lavori: tutto regolare? Giammai. Infatti in violazione di legge manca il corridoio pedonale che per motivi di sicurezza è obbligatorio. I pedoni costretti a scendere in strada anche con passeggini rischiano di essere travolti dalle auto. Di notte il rischio aumenta considerata la scarsa illuminazione del posto.