C'era una volta un marciapiede...

Da diversi mesi non vengono più effettuate le operazioni di diserbo e spazzamento. Il risultato è abbastanza scontato: piante infestanti alte più di un metro coprono ormai l'intero marciapiede di via Monte San Calogero. A questo, purtroppo, bisogna aggiungere l'inciviltà di alcuni cittadini che abbandonano rifiuti, deiezioni e ingombranti, rendendo questa strada del tutto impraticabile. Si consideri inoltre che via Monte San Calogero e la vicina via Cannarozzo risultano gravemente dissestate dalle radici degli alberi. Ogni giorno è dunque possibile vedere adulti e bambini costretti a muoversi nel bel mezzo della carreggiata, con tutti i conseguenti rischi, per raggiungere uffici e scuole