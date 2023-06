Il marciapiede rotto in via Volturno e il cartello che mette in guardia i pedoni

Nel pieno centro di Palermo, in via Volturno, al posto di riparare i marciapiedi si inventano nuovi cartelli stradali per mettere in guardia i pedoni. Proprio a pochi passi dalla sede dell'Amap, lungo un percorso battuto ogni giorno anche da centinaia di turisti che visitano il mercato del Capo, qualcuno ha infatti installato un cartello scritto a mano per segnalare che il marciapiede è rotto, in italiano da un lato ed in inglese dall'altro.

Sarebbe bene che il Comune provvedesse a riparare la strada. Non solo questa, peraltro, ma tutti i marciapiede rovinati che costituiscono un serio pericolo per i pedoni.