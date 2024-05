"Erbacce in via Marinai Alliata, impossibile camminare sul marciapiede"

Gallery



Oggi esco per fare una passeggiata fino all’ inizio di via Marinai Alliata in attesa che passasse il mio ragazzo a prendermi e mi accorgo che effettivamente era impossibile camminare sul marciapiede in quanto vi è l’erba altissima non tagliata da chissà quanto tempo, sterpaglie ovunque insieme a residui di rifiuti che si sono inglobati al tutto. Ho dovuto camminare sulla strada per diversi minuti. Quando si procederà ad una pulizia di tutto il viale? Siamo in attesa!