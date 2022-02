Marciapiede impraticabile e cassonetti strapieni in via Ragusa Moleti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È vergognoso ancora nel​ 2022 in piena pandemia assistere a questo scempio a Palermo in via Ragusa Moleti senza poter avere la possibilità di camminare sul marciapiede. Da tempo assistiamo a questa vergogna senza che nessuno delle istituzioni faccia nulla. Fra l'altro questa strada è transitata da tanti bambini che frequentano l'omonima scuola elementare. Sono deluso per questa città che viene dimenticata da chi si dovrebbe occupare di igiene, sanno solo presentarsi nelle campagne elettorali illudendo tutti noi cittadini che amiamo tanto la nostra bella città.