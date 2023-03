Gallery





Buongiorno, segnalo questi lavori in corso abbandonati da tempo in via Quarto dei Mille. Il marciapiede è impraticabile e pericoloso, ci obbliga a scendere e impegnare la strada quando camminiano. Ogni giorno, lasciando i bambini a scuola, sono obligato a percorrere questa strada. Spero in un intervento per rendere più sicura la zona. Grazie