Via Giovanni Zappalà · Malaspina

Via Giovanni Zappalà · Malaspina

Siamo all'incrocio tra via Giovanni Zappalà e via Principe di Paternò. Il marciapiede è impraticabile da diversi anni, chi prova a percorrerlo rischia seriamente di cadere e chi prova ad evitarlo deve stare molto attento alle auto che passano lungo la strada. La situazione è insopportabile il rischio di fratturarsi un arto è concreto! Intervenga in tempi brevi il Comune.