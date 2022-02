Via Serradifalco, 58 · Noce

Via Serradifalco, 58 · Noce

Ieri, nella qualità di amministratore del condominio di via Serradifalco 58, ho sollecitato l' Amap ad effettuare un intervento urgente per ripristinare il marciapiede allo stato originario, declinando ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dal mancato intervento. Si attendono ulteriori sviluppi.