Via Emanuele Notarbartolo · Libertà

"E io da dove passo?". L'ho sentito dire stamattina a una donna che spingeva suo figlio in passeggino. Ho dovuto aiutarla io a passare dalla strada fermando le auto perché il marciapiede si presente in questo stato: non solo colmo di rifiuti e totalmente dissestato, ma con un monopattino abbandonato che ne impedisce l’attraversamento.