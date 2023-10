Marciapiede dissestato e quel pericolo segnalato da 6 mesi in via Ausonia

Gallery







Quella che vedete è la pavimentazione del marciapiede di via Ausonia. Nel particolare ho posto l'attenzione vicino al civico 44 dove troviamo un gabbiotto in bella mostra da oltre 6 mesi. Allo stesso modo si può vedere che diversi punti costituiscono evidenti pericoli sia per i bambini che giornalmente frequentano la zona per andare a scuola ed anche per qualche nonno che li accompagna. A volerla dire tutta la situazione dei marciapiedi delle traverse circostanti non è dissimile. Via Valdemone, via Emilia, via Trinacria, via Val di Mazara versano tutte in pessime condizioni.