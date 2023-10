Marciapiede dissestato e pericoloso davanti alla scuola di via dell'Olimpo: "Un prof è caduto"

Gallery











Sono Francesca Coco, una docente e ieri (venerdì 6 ottobre) durante la ricreazione un collega docente è caduto a terra scendendo dal marciapiede totalmente dissestato che si trova davanti al plesso della scuola Majorana e della media Borgese XXVII Maggio in via dell'Olimpo. Ho chiamato i vigili per ben 15 minuti ma nn mi ha risposto nessuno. Abbiamo chiamato anche l'ambulanza che è arrivata dopo 20 minuti. Il collega ha battuto braccio ed è quasi svenuto.

Quando piove tutto il marciapiede dissestato diventa una palude per tutte le foglie e i fiori che lì vengono lasciati a marcire. Dove sono le istituzioni? Dov'è l'assessore che si occupa della cura e del decoro del territorio? Mi chiedo perché deve essere messa a rischio l'incolumità di lavoratori e ragazzi che si recano a scuola per godere di un loro diritto. Dov'è il rappresentante di circoscrizione, perché non si interessa del problema? Attendo risposte e soprattutto interventi risolutivi. Nel frattempo sono molto indignata.