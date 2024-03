Marciapiede con erbacce alte in via Michele Titone

Marciapiedi in via Michele Titone abbandonati da erbacce e sporcizia lasciata soprattutto dal mercato del lunedì. Alle ore 14 circa quando il mercatino finisce e i netturbini dovrebbero cominciare a pulire tutto quello che lasciano al mercatino, la gente comincia a posteggiare le autovetture impedendo ai netturbini di fare una pulizia corretta e quindi le strade sono pulite a metà dove possibile. Questo perché non esistono vigili urbani che quando finiscono di fare il mercato dovrebbero controllare che nessuno nell’area del mercato entri finché non si finisce di pulire le strade, ma purtroppo ancora a Palermo nonostante il nuovo comandante, i vigili sono assenti in tutti i sensi.