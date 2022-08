A quando la manutenzione del verde urbano in via Ammiraglio Rizzo?

Lo scorso mese di giugno in via Ammiraglio Rizzo sono iniziati i lavori di potatura degli alberi che costeggiano le carreggiate. Dopo più di due mesi di lavori che hanno visto l'impiego di numerosi addetti (uno lavora, gli altri guardano) il risultato è al punto di aver completato meno della metà della via.

Adesso, dalla settimana antecedente a quella di ferragosto i lavori si sono completamente fermati (chiuso per ferie) ma i valorosi operai hanno ritenuto di lasciare ugualmente i cartelli per il divieto di sosta lungo la via per dei lavori che non vengono svolti... come se a Palermo avessimo questa abbondanza di parcheggi da poterci permettere il lusso del divieto di sosta per dei lavori inesistenti.

I residenti ringraziano vivamente i rappresentanti dell'ottava circoscrizione che sono solerti a fare ogni giorno riunioni di consiglio nella vicina via Fileti ma che non si sono mai visti a controllare i lavori, si complimentano con il sindaco per l'efficienza degli operai del Comune e sono orgogliosi della dirigenza del settore aree verdi e giardini per come riescono ad organizzare con efficienza il lavoro del proprio personale addetto.