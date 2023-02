in

in

Via Sardegna

Resuttana-San Lorenzo Via Sardegna

in

Intervento richiesto a più riprese da metà dicembre. L'aiuola in via Marchese di Villabianca, davanti ai civici 3 e 5, è ricettacolo di topi, immondizia e insetti. Dalla strada esercizi commerciali invisibili. A chi rivolgersi? Noi le tasse le paghiamo.

Via Marchese di Villabianca, 3 · Libertà

Via Marchese di Villabianca, 3 · Libertà

Aiuole non potate in via Marchese di Villabianca