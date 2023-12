"Il Governo continua a non tutelare gli Studenti": sit in per garantire il diritto allo studio

Diverse problematiche stanno segnando gli Studenti al termine del 2023. Dopo le varie vicende legate al “Caro Affitti”, ad aggravare la situazione vi è la non odierna capacità da parte degli ERSU Siciliani di erogare le Borse di Studio a tutti gli aventi diritto a causa della mancanza dei fondi ministeriali provenienti dal PON FSE e quelli regionali provenienti dal PO FSE. Risalgono a pochi mesi fa le richieste presentate dai rappresentanti degli studenti e dalle associazioni studentesche siciliane, dove a gran voce richiedevano la necessità di implementare il numero di posti letto per tutti gli aventi diritto proponendo diverse soluzioni, tra cui, la conversione dei beni confiscati in residenze universitarie: Mai una risposta è stata ricevuta e mai una soluzione prospettata. Da una settimana a questa parte, il Diritto allo Studio continua, ancora una volta, a essere sempre meno garantito.

Recentissima è la notizia sulla mancanza di fondi che non permetteranno agli Ersu Siciliani di erogare la borsa di studio a tutti gli studenti aventi diritto. Nell’ultimo quadriennio, si era riusciti a raggiungere la piena copertura nell’erogazione delle BdS per gli aventi diritto, cancellando di fatto la figura dell’Idoneo non Assegnatario. A oggi, giunge purtroppo notizia che questo non sarà più possibile. “Il Diritto allo Studio viene sempre meno garantito. Serve un’azione concreta volta a tutelare tutti gli studenti aventi diritto che oggi sono in seria difficoltà. Il Diritto allo Studio va sempre tutelato, per questo motivo abbiamo organizzato insieme a tutti i Rappresentanti un sit in venerdì 22/12/2023 presso la Piazza del Parlamento Siciliano” Afferma il Rappresentante dell’Associazione Studentesca Intesa Universitaria, Giovanni Milisenda.

Venerdì mattina alle ore 10 scenderemo in piazza per chiedere che il diritto allo studio sia una priorità dell’agenda politica della nostra regione, scendi insieme a noi per i tuoi diritti. La piazza è promossa dai rappresentanti dell’università degli studi di Palermo e invitiamo tutte le associazioni studentesche, tutti i licei, tutti gli ospiti delle residenze e gli studenti di tutte le università a partecipare insieme a noi.