Mancato svuotamento dei cassonetti in via Girardengo: "Un'indecenza, da mesi in questa situazione"

Sono mesi che viviamo in questa situazione. I cassonetti non vengono svuotati e si accumulano montagne di spazzatura. L'aria è irrespirabile e di conseguenza non possiamo lasciare le finestre aperte. E i topi che passeggiano tranquillamente. Questa situazione degradante continua dal mese di giugno e non è a causa degli incendi. Ho segnalato più volte tramite app alla Rap, ma niente da fare. Raccolgono l'immondizia e poi fanno passare settimane senza tornare, e di conseguenza si accumula di nuovo.

E’ così difficile comprendere che il servizio deve essere giornaliero? Le foto allegate corrispondono a circa tre o quattro settimane di disservizio. Lascio immaginare. La cosa che fa arrabbiare è che la tassa Tari deve essere pagata puntualmente, come sempre ho fatto - addirittura quest’anno con aumenti significativi applicati - ma il servizio ordinario per il cittadino e la città non viene garantito. Oltre a questo manca l'illuminazione pubblica dal mese di dicembre 2022. Non ho parole. Un'indecenza totale.