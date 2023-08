Via Piano Sperone, 11 · Altavilla Milicia

Via Piano Sperone, 11 · Altavilla Milicia

Da circa una settimana nella zona di Piano Sperone, nel comune di Altavilla Milicia, i rifiuti non vengono ritirati e non è infrequente, nelle ore serali, vedere passeggiare sulla strada intercomunale i cinghiali che ringraziano per il cibo.