Positivo al Covid, disagi e ritardi per il ritiro dei rifiuti

Segnalo la deficienza organizzativa della Società Ugri: sono sono positivo al Covid dal 05/11/2021 e sono venuti a ritirare i rifiuti solo l'11/11/2021. Vi segnalo che contattandoli in data odierna, l'operatrice è lì che risponde per segnarsi solo i nostri nominativi dopo che lamentiamo e non sono il solo che non sono più tornati a ritirare spazzatura e non è tanto normale che rispondano che ritirano solo una volta a settimana e che noi utenti non per nostre responsabilità, siamo costretti a tenerci 5 sacchi di spazzatura al nostro indirizzo.

Inoltre la stessa operatrice ha additato le responsabilità all'Asl competente colpevole secondo la stessa di non aver comunicato loro i nostri nominativi. L'asl a questo punto che non ha alcuna responsabilità secondo il modesto parere del sottoscritto, mi risponde anch'essa interpellata oggi dal sottoscritto con queste righe: "Noi come Usca abbiamo più volte fatto il sollecito all'Asp per il ritiro rifiuti. Anche oggi invieremo comunicazione sulla vostra situazione, spero si attivino il prima possibile. l'Usca è solo intermediario tra voi pazienti e l'asp per quanto riguarda il ritiro rifiuti".