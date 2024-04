Via Ettore Arculeo, 2 · Zisa

Da sabato non viene garantito il servizio di raccolta rifiuti in via Ettore Arculeo. Marciapiede impraticabile con conseguente rischio dei pedoni che si vedono costretti a camper strada e con il caldo di questi giorni il cattivo odore aumenta.