Via Capitano Emanuele Basile, 94 · Calatafimi

Via Capitano Emanuele Basile, 94 · Calatafimi

Da svariati giorni i rifiuti non vengono raccolti nella via Capitano Emanuele Basile. L'aria è irrespirabile, con conseguente disagio, considerato tra l'altro le alte temperature, per noi residenti.