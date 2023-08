Strada invasa da cartacce e rovi, la protesta: "Via Costantino è un'indecenza"

Gallery











Segnalo che in Via Domenico Costantino, via in cui risiedo, e nelle strade circostanti, la situazione igienico-sanitaria risulta assolutamente ben al di sotto dei livelli minimi di decenza e sicurezza. Abito in tale zona da circa un anno e mezzo e posso dire con certezza che la strada sarà stata spazzata (male) non più di una decina di volte, con conseguente accumulo di sporcizia di ogni tipo: cartacce, confezioni di farmaci, residui organici di varia natura, vetro, per citare solamente alcuni dei rifiuti presenti in strada. Inoltre nella stessa via, che ricordo si trova vicina a ben due scuole, istituto Pitrè e Alberico Gentili, sono presenti numerosi rovi, con annesso accumulo di immondizia nel loro contesto, che risultano anche pericolosi per chi cammina, specie durante le ore notturne. In data 29 agosto 2023 ho segnalato, per l’ennesima volta, il fatto sulla pagina Twitter (ormai X) della Rap ricevendo risposte inadeguate alla problematica sollevata, come la necessità di inviare delle foto, e dopo l’invio delle stesse l’invito di rivolgermi alla mitologica entità di “Ville e Giardini” senza specificare le modalità con cui contattare la suddetta istituzione.