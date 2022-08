Via Dell' Arsenale, 2 · Montepellegrino

Via Dell' Arsenale, 2 · Montepellegrino

Segnalo la situazione di sporcizia e degrado di via dell'Arsenale. Faccio presente che questa strada è sempre stata abbandonata e non è mai stato previsto un intervento straordinario di pulizia.

Importante ricordare che oltre ai poveri residenti transitano anche molti turisti per l'imbarco. "Una bella presentazione".