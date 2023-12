Ho scattato queste fotografie in via Streva, traversa di via Toselli, più di due mesi fa e dopo numerose segnalazioni ancora non è stato risolto nulla. Paghiamo l'Enel e ci danno un servizio. Paghiamo l' acquedotto idem. Paghiamo la Tari e non abbiamo nessun servizio. Quali sono i nostri diritti?